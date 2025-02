Así le fue a los colombianos en los Grammys 2025, ¿por que estaba Paola Jara?

Finalizó la edición 67 de los Premios Grammys, que, esta vez, contó con participación colombiana de manera estelar, en especial por la presentación de Shakira como representación latina, quien, incluso, puso a bailar a grandes celebridades como Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Beyoncé o Olivia Rodrigo.

Sin embargo, la reina de Barranquilla no fue la única que estuvo en la Crypto.com Arena en esta edición de los Grammys, sino que, además, había otros cuatro connacionales entre la lista de nominados, pero, por desgracias, ninguno obtuvo premio y solo Shakira que se llevó una estatuilla a casa.

Shakira en los Grammy. Foto: AFP

Así fue a los colombianos en los Grammys 2025

Primero llegaron a la alfombra los dos representantes de la música popular colombiana: Jessi Uribe y Paola Jara, esta última que sorprendió por su presencia debido a que no tenía ninguna nominación en los premios, pero que estuvo allí por acompañar al santandereano que desde hace años se volvió su pareja oficial; asimismo, Uribe estuvo presente y se fue con las manos vacías debido a que la categoría en la que participaba el ganador fue Carin León.

Jessi Uribe y Paola Jara // Foto: AFP

Por otro lado, la música urbana también tuvo presencia colombiana gracias a J Balvin y Feid; sin embargo, este último no fue visto en la alfombra roja ni en la ceremonia en donde se esperaba estuviese por el éxito de su álbum y gira ‘Ferxxocalipsis’ en 2024, pero, por lo menos, de forma pública no fue vista en Los Ángeles para la ceremonia. El que sí estuvo fue Balvin, quien llegó en traje negro y emocionado por la invitación. No obstante, ninguno de los dos salió ganador en la categoría que participa ya que el elegido por el último álbum de Residente.

Feid y J Balvin // Fotos: AFP

La otra colombiana presente en la gala fue Kali Uchis, pero se encontraba nominada en la misma categoría que Shakira, por lo tanto, no se llevó la estatuilla y vio a la barranquillera como la ganadora.