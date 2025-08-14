Así podrá ver el show de Karol G de la NFL en Brasil desde Colombia: gratis y online

En la segunda edición de la NFL Brasil, la protagonista será la colombiana Karol G que fue la elegida como artista para el show de medio tiempo en el estadio Neo Química Arena el próximo viernes, 5 de septiembre, en donde la paisa tendrá todo lo mejor de su repertorio al estilo de 'Tropicoqueta', su último álbum de estudio.

“He visto muchos shows de medio tiempo de la NFL a lo largo de los años y ahora tener esta oportunidad de llevar mi música a este escenario global significa mucho para mí. No puedo esperar para celebrar con todos en São Paulo y con los fans alrededor del mundo”, expresó la paisa tras conocerse que era la artista que estará frente de este evento.

Foto: Image fx / Captura del Instagram de Karol G

¿Dónde ver el show de Karol G en la NFL desde Colombia?

La transmisión de este evento será gratis y en Colombia los fans de la 'Bichota' lo podrán ver a través del canal de YouTube de la NFL. Esto el viernes, 5 de septiembre, cuando se dé esta gran final, que llevará a un siguiente nivel la carrera de la paisa, ahora, en la escena internacional y con este compromiso de gran magnitud.



¿Por qué hay NFL en Brasil?

Desde 2024, la organización ese país tomó la decisión de incluir este mercado tras tener una oficina allí desde hace tiempo, lo que permitió la motivación de llevar una temporada regular en una zona donde cuentan con más de 36 millones de fans, según sus cifras.

La final de este 2025 será entre los Kansas City Chiefs, se enfrentan a Los Angeles Chargers, se jugará el viernes 5 de septiembre en el Corinthians Arena en São Paulo. Este hito reafirma el buen momento de los artistas colombianos, quienes hacen parte de eventos deportivos como el Mundial de Clubes, Copa América, entre otros.