Así quedó 'La Gorda' Fabiola tras su reciente cirugía: “Rejuvenecimiento deseado”

'La Gorda' Fabiola es una de las humoristas más queridas del país y aunque es ampliamente reconocida por su larga trayectoria en el programa más antiguo de la televisión colombiana, ‘Sábados Felices”, la también actriz ha participado en grandes producciones de la pantalla chica y en películas que han sido taquilleras a nivel nacional.

Fabiola Posada recientemente fue tendencia por su radical cambio tras una cirugía estética que se practicó para sentirse más cómoda y rejuvenecer su rostro.

Los procedimientos que se realizó la humorista fueron lifting facial y un peeling químico medio para tensar el rostro y suavizar las líneas de expresión.

“Por la gravedad, antes tenía la sonrisa de un payasito triste, hacia abajo, pero subí los cacheticos y corté la papada. Soy una persona que está en constante búsqueda de la felicidad y esto me va a hacer muy feliz”, les contó a sus seguidores a través del programa.

Publicidad

A sus casi 60 años, la nacida en Santa Marta quiere celebrar su cumpleaños con todas las de la ley y por eso pasó por el quirófano para quitar algunos detalles que, aunque son propios de la edad, no le ayudaban mucho en la apariencia que quería proyectar.

El programa ‘La Red’ del Canal Caracol acompañó a la humorista costeña en el procedimiento que duró cerca de seis horas. Posada les mostró, en exclusiva, cómo quedó su rostro.

Si bien ya han pasado varios días desde que se sometió al quirófano, el rostro de 'La Gorda' Fabiola sigue en proceso de recuperación y todavía está un poco inflamado, pero ya se ven los resultados que tanto esperaba.”, indicó.

Publicidad

La samaria señaló que su proceso de recuperación va muy bien y aprovechó las cámaras del programa para enviarles un mensaje a todos internautas y fans que la siguen desde hace varios años que la han criticado por querer cambiar su aspecto a esa edad.

“La recuperación fue sensacional, hice todos los ejercicios y en el día doce ya voy viendo cómo voy a quedar (…) Las personas que me critican y que me dicen que envejezca con dignidad, les digo que voy a envejecer con dignidad, pero ‘digvina’”, señaló la humorista con su ya conocido desparpajo.

‘La Gorda’ Fabiola, a juzgar por los resultados, enfatizó en que este procedimiento quirúrgico la acercó a la versión que quería de ella misma y se encuentra muy satisfecha con lo que ahora ve al espejo.

“Me veo al espejo y veo lo que quería ver. Lo que yo me quería quitar de encima me lo quité. No era un asunto de convertirme en una reina de belleza, sino de que lo que yo viera me gustara, y me gusta. Siempre he querido dar mi mejor versión de mí”, finalizó.

Publicidad

Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio: