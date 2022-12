"Cuando me casé solamente tenía para laticas de atún": La Gorda Fabiola

Reviva en En Blanco y Negro, la entrevista con Fabiola Pasada, La Gorda Fabiola, quien contó que tras casarse con su primer esposo, Mauricio Valencia, ahora sicólogo y a quien conoció en el movimiento político Juventudes, pasó mucho trabajo debido a que ninguno de los dos tenía trabajo.

“Después de 3 meses de noviazgo me casé con Mauricio Valencia. Él me hacia reír muchísimo y me casé a escondidas. Yo era una simple estudiante que dependía del giro mensual de mis padres y ellos dejaron de enviarme dinero. Después Mauricio se quedó sin trabajo y empezó Cristo a padecer”, afirmó la humorista.

“Solamente tenía para comprar panela y laticas de atún que me regalaba mi suegra. Fue la única vez que tuve esas calamidades en mi vida y fue buscada. He llorado bastante en mi vida pero he conseguido que mi corazón no se llene de tristeza y rencor”, agregó.