Así se verá ‘Jack Sparrow’ de joven en la nueva película de ‘Piratas del Caribe’

A través del canal de YouTube de ‘The Ellen Show’ revelaron el tráiler de la nueva película de ‘Piratas del Caribe’ en la cual se dará a conocer los orígenes del capitán Jack Sparrow.

Se trata de la quinta entrega, la cual tendrá por nombre 'Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales', protagonizada por Johnny Deep y con la participación de Orlando Bloom, Javier Bardem, entre otros.

En esta versión se verá a Sparrow perseguido por el capitán Salazar y junto a su tripulación está en busca de los demás piratas en el mar para asesinarlos.

A solo unas horas de publicado, el video ya cuenta con más de 800 mil resproducciones.

Esta nueva película, la cual se estrenará el 26 de mayo, espera superar y emocionar aún más a sus seguidores.

