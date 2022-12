Bad Bunny anuncia un retiro temporal en el 2023: "Para mí y mi salud emocional"

Después de un año exitoso para Bad Bunny, que lideró las principales listas musicales en todo el mundo en diferentes plataformas, considera que ya es momento de un descanso. En entrevista con la revista Billboard, el puertorriqueño confirmó que en el 2023 se retirará, temporalmente, de los escenarios para descansar.

"Me estoy tomando un descanso. El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional para respirar, disfrutar mis logros. vamos a celebrar. Vamos para acá, vamos para allá, vamos en el barco. Tengo un par de compromisos esporádicos, e iré al estudio, pero no hay presión. Acuérdate de ti mismo, cabrón. Te has roto el cu*" expresó.

A su vez, el puertorriqueño comentó que no esperaba llegar tan lejos como lo ha logrado hasta diciembre de 2022. Desde los 13 años se dedicó a componer mezclas, pero no con un objetivo en especial, solo por gusto sin esperar todo lo que ha conseguido en los últimos años.

"Entonces estos estadios, los disfruto de la misma manera que disfruté cantando en Mayagüez para 100 personas, en Santurce para 70. Te lo juro, si tuviera que vivir mi vida cantando para 100 personas todos los fines de semana, hubiera sido perfectamente feliz", añadió.

Sin duda, como todo artista, una de las cosas más difíciles es lidiar con la presión mediática y la vida personal cuando sé es reconocido a nivel mundial, algo que a Bad Bunny le ha llegado de vez en cuando y no ha sido tarea fácil para el puertorriqueño.

"He podido superar y sanar muchas cosas en mi vida, y ahora siento esa seguridad. Nunca me he sentido tan centrado tanto en mi vida como en mi carrera. Tengo claro lo que soy y quién soy en términos de la industria de la música", puntualizó.

Cabe recordar que, según la revista Billboard, Bad Bunny es el artista más grande en la Tierra en este 2022. Después de su estreno de 'Un verano sin ti', los números han sido "inexplicables" en una época de gustos tan diversos.

"Al final del día, no se trata de venir de dinero o tener un origen humilde. Se trata de quien tiene corazón y tiene valores y tiene empatía por los demás", finalizó.

