Pautips denunció que fue víctima de estafa: compró un palco para ver a Bad Bunny que no existe

Bad Bunny, uno de los artistas de Reggaetón más famosos en la actualidad, se presentará en Colombia en las ciudades de Medellín y Bogotá durante este fin de semana que va del 18 al 20 de noviembre. Desde que se supo que el ‘conejo malo’ venía al país, las boletas para presenciar su espectáculo se agotaron en cuestión de días y muchos se quedaron con las ganas de ver al artista de talla mundial.

La influenciadora Pautips, quien quería asistir al concierto, fue una de las personas que se quedó sin boleta, pero luego de tratar de conseguirla, la creadora de contenido contó a través de sus redes sociales que efectivamente la pudo obtener, pero cuando trató de verificarla, se llevó la sorpresa de que la habían estafado.

Según la influenciadora, después de saber que las entradas estaban agotadas, logró conseguir un palco para ella y sus amigos, pero cuando llegó a Colombia, se dio cuenta que ese lugar no existía dentro del evento.

“Vine a Colombia para ver a Bad Bunny, compré un palco para verlo, pero tiempo después, la persona me dijo que era falso. No entiendo quienes se empeñan en hacer esto o en causar esto, eso no se hace, juegan con la ilusión de quienes ir al concierto”, dijo.

Según Pautips, las personas que están revendiendo entradas falsas al concierto de Bad Bunny solo están causando malestar y jugando con la ilusión de las personas.

“Solo puedo decir que la persona que me vendió el palco que se atenga a las consecuencias si no me devuelve la plata”, aseguró.

¿Cómo no caer en la reventa de boletas falsas para un evento?

Ante las denuncias de los casos similares que hay para ver a Bad Bunny, en redes sociales han empezado a circular una serie de recomendaciones para disminuir la compra de boletas falsas:



Compre su boleta en las plataformas oficiales y reconocidas del país.

No compre boletas a amigos o desconocidos, pueden ser falsas.

No compre ni apoye la reventa de entradas.

Verifique los códigos de entrada de la boleta.

Revise que la boleta no sea una edición.

