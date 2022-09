“Bad Bunny no es un fenómeno radial, ninguna emisora pondría 12 canciones de él seguidas”: Marchena

En Mañanas Blu, cuando Colombia está al Aire, Alberto Marchena, director de marketing de Universal Music, explicó cómo funcionas las tendencias musicales y cómo las plataformas han ido separando la música de la radio.

“Yo creo que la música no exactamente va a desaparecer. El consumo de medios cambio mucho y también el consumo de música. En los 80s, uno consumía la música del momento que le indicaban las diferentes listas de música, además, los videoclips eran icónicos y uno ya identificaba que era un éxito musical”, dijo.

Según Marchena, las plataformas de música han ido quitándole público a la radio, ya que los artistas prefieren trabajar con las plataformas, las cuales les permiten tener una mayor búsqueda por parte de los aficionados.

“Hoy en día el panorama es diferente. Las personas consumen la música en las plataformas digitales y tiene la facilidad de elegir y buscar la que quieran, al igual que en Youtube. Hoy cada uno tiene sus propios éxitos, por lo que ya cada artista sabe que sacar y a qué plataforma subirlo. De ese modo es más fácil llegar al público y que encuentren su contenido”, explicó.

Además, el director de marketing de Universal Music explicó que, la música depende mucho de las tendencias, por ejemplo, la plataforma de Tiktok incentiva los géneros de la industria por medio de sus trends.

“La tecnología es un tema de masividad. Por ejemplo, hoy en día Tiktok se ha convertido en un exponente de artistas, más que la radio. Hoy en día las personas les da el miedo romper ese molde de escuchar las mismas cinco canciones. La radio ya no eslabón para lanzar éxitos, es una herramienta para mirar que está sonando, pero la facilidad está en las plataformas”, aseguró.

Por último, Marchena hizo una comparación sobre la radio y las plataformas, argumentando que la música radial ya no cuenta con el mismo alcance que las nuevas tecnologías.

“Bad Bunny no es un fenómeno radial, si nos vamos a Spotify hay 12 canciones del puertorriqueño sonando en tiempo, no hay ninguna emisora de radio que soporte las mismas canciones al tiempo. El Reggaetón es música para bailar, por eso no morirá, al igual que la salsa y el merengue. Son géneros más icónicos que se pueden disfrutar con las tendencias”, finalizó.

