Beéle rompe el silencio tras filtración de video íntimo con Isabella Ladera

En medio de la polémica que ha generado la filtración de un video íntimo en el que supuestamente aparecen el cantante colombiano Beéle, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, y la modelo venezolana Isabella Ladera, los abogados del artista emitieron un comunicado.

El hecho se hizo viral en redes sociales luego de que Ladera confirmara la autenticidad del material, asegurando que se trató de un “acto de traición” a su confianza.

En su declaración, la modelo expresó estar devastada y acusó directamente a la persona con quien compartía el momento íntimo de no haberla protegido pese a conocer las consecuencias que ella enfrentaba.

Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo señaló Ladera

Isabella Ladera y Beéle // Foto: AFP

Comunicado de Beéle sobre filtración de video íntimo

Ante estas palabras, el equipo jurídico de Beéle, conformado por Víctor Mosquera Marín Abogados y DMR Law LLC, salió al paso de los señalamientos.

En su comunicado, los representantes subrayaron que el cantante no filtró ni participó en la divulgación del material y que su carrera internacional descarta cualquier interés en actos de esta naturaleza

“Rechazamos de manera categórica la circulación en redes sociales y plataformas digitales de un video íntimo que vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas”, se lee en el documento.

Además, indicaron que Beéle también es víctima de esta exposición no consentida y recordaron que compartir o describir el material constituye una forma de violencia digital.

El comunicado detalla que ya se iniciaron acciones legales tanto en Colombia como en Estados Unidos para identificar a los responsables de la obtención, difusión, alojamiento o monetización del archivo.

En territorio estadounidense, los abogados informaron que el caso fue reportado a las autoridades policiales mediante una declaración formal y se avanzará en demandas civiles de acuerdo con los resultados de la investigación

De manera paralela, se están presentando notificaciones DMCA y solicitudes de “takedown” a proveedores, motores de búsqueda y plataformas digitales para lograr la eliminación del video y sus copias. Asimismo, se pidió preservar evidencia que permita rastrear la cadena de difusión, incluso si los responsables actuaron de manera anónima.

Mientras tanto, Isabella Ladera, en su propio pronunciamiento, señaló que su intención es mantenerse firme y convertir este momento en un mensaje de fortaleza para otras mujeres que han pasado por experiencias similares. “No soy la vergüenza de esta historia. La vergüenza recae sobre quien traicionó”, dijo en sus redes sociales.

La controversia se mantiene abierta, con las dos versiones enfrentadas: la de Ladera, que denuncia una traición, y la de Beéle, quien insiste en su inocencia y se declara víctima de la misma filtración.