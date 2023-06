Beta comenzó con pie derecho el nuevo ciclo del Desafío The Box: “Alpha se desesperó”

En un nuevo capítulo del Desafío The Box se dio inicio al nuevo ciclo con los dos equipos (Beta y Alpha) que quedan en la competencia. Luego de que Cifuentes perdiera la prueba de capitanía, Gamma tuvo que bajar su bandera y sus integrantes tuvieron que repartirse entre la escuadra morada y azul. Hecho que no ha sido fácil para los concursantes.

Sin embargo, con un nuevo ciclo en marcha, los dos equipos se enfrentaron en la prueba de sentencia y hambre, en la que la altura fue la protagonista. Un nuevo desafío que dejó ver que tan preparadas están las escuadras para la nueva fase.

El equipo que logró ganar esta prueba fue Beta, comenzando con pie derecho el nuevo ciclo. Por su parte, Alpha debatió sobre los errores que cometieron.

“Todo los de Alpha se desesperaron”, comentó Sara sobre el rendimiento de Alpha en la prueba.

¿Por qué Juli no escogió a Ricky?

Uno de los hechos que más sorprendió fue que Juli, como capitana de Alpha, dejó a Ricky por fuera de la escuadra azul, algo que el competidor no se esperó, pues la concursante prefirió a Iván. Ante el suceso, muchos no entendieron el porqué de la decisión de ella.

“Ellos pensaban que yo iba a perder la capitanía y Ricky hablaba de irse para otro equipo. Yo tuve la opción de elegirlo porque estaba entre Iván y Ricky, pero dije: 'Voy a escoger a Iván, otro ambiente en el equipo'”, comentó Juli en una conversación que tuvo con Rapelo.

Roces entre Cifuentes y Guajira

Sin duda en el Desafío de capitanas las tensiones se hicieron presentes, tanto así que Cifuentes decidió revelar lo que realmente pensaba de Guajira.

“A Guajira no me la paso. A mi me decían que Guajira era un amor y puede que sí y está bien, pero como competidora me parece una persona desleal y mentirosa”, le reveló Cifuentes a la Flaca.

