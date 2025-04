¿Billie Eilish regresa a Colombia? Esto es lo que se sabe de ese rumor

A sus 21 años, es decir en el 2023,Billie Eilish fue la encargada de sellar aquella edición del Festival Estéreo Picnic en los campos de Briceño. En aquella ocasión, la estadounidense estuvo un poco más de hora y media con todo su repertorio, quedando sorprendida por la energía del público colombiano con la promesa de volver al país en el futuro.

Pero, finalmente, esa promesa parece que podría hacer realidad y la segunda visita de Eilish a Colombia estaría cerca de hacerse realidad en el país con la llegada del venue de Vive Claro en el corazón de Bogotá. De acuerdo con el periodista Julio Sánchez Cristo, la reconocida compañía Ocesa estaría cerca de cerrar el regreso de la americana en territorio colombiano.

"¿Cuántos de ustedes viven aquí? Este es uno de los lugares más hermosos que he visitado en mi vida. También es uno con una gran altitud, y no puedo respirar. Tengo asma. Si se dan cuenta, no puedo hacer esto con tanta fuerza porque no puedo respirar. Ustedes tienen superpoderes, es lo único que tengo para decir", fueron sus palabras en aquella ocasión.

Billie Eilish en Bogotá // Foto: AFP

¿Se hará realidad su regreso?

Ahora, ¿es posible su regreso en 2025? Lo que se sabe es muy poco en torno de un posible concierto de la artista en Bogotá, pero sí se había especulado desde inicio de año que estaba en una supuesta negociación para su primer show en solitario en Colombia. Pero no se sabe si puntualmente será o no esta arena.

¿Cuando estaría Billie Eilish?

El rumor de su gira apunta a darse entre 2025 y 2026, con mayor probabilidad para el año siguiente por temas de fechas. Pero no se ha especificado con totalidad si será o no el Vive Claro. Lo cierto es que empresas como Ocesa, o Páramo Presenta, trabajan en la confirmación de más artistas de talla mundial en territorio colombiano, que, mes a mes, se volvió en algo normal.