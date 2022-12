Bruno Mars se animó a cantar un éxito en español y sus seguidores enloquecieron

Bruno Mars fascinó a sus seguidores con la interpretación de uno de sus más grandes éxitos en español.

El artista estadunidense se animó a cantar ‘Just the way you are’ durante el evento ‘Somos Live’, donde se buscaba recaudar fondos para las víctimas de las más recientes tragedias en Puerto Rico.

Fue el propio Mars quien compartió su intervención en el canal de YouTube.

Esta semana se conoció que Mars, quien estará en concierto el próximo 5 de diciembre en Bogotá, tiene ocho nominaciones para la 45 edición de los premios American Music Awards.