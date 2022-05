Camila Cabello brilló en la final de la Champions League: así fue su espectacular presentación

La cantante cubano-estadounidense Camila Cabello brilló en la previa de la final de Liga de Campeones con una actuación que fue empañada por el desastre organizativo del partido y el retraso de más de media hora que sufrió esta.

Cabello, que tendría que haber salido a cantar a menos de 10 minutos del pitazo inicial, no comenzó su espectáculo hasta pasadas las 21:20 hora local. La nacida en Cuba, acompañada por un centenar de bailarinas que se desplazaron por un tapete azul desplegado en el césped, destacó con la interpretación de "Señorita", uno de sus primeros grandes éxitos.

La actuación quedó en un segundo plano para los aficionados, que realizaron varios cánticos durante la misma por el retraso de la final, debido al desastre que se organizó en las puertas del estadio.

El show de la latina de 25 años, conocida por canciones como "Bam Bam" y "Havana" y nominada a los premios Grammy, estuvo acompañado por un bonito juego de luces, fuegos artificiales y humo, mucho humo debido al disparo de los fuegos.

La última final de la Champions League que enfrentó a Liverpool y Real Madrid contó con la actuación de Dua Lipa, que interpretó las canciones "Be the One", "IDGAF" y "New Rules".

