Camilo Sanabria, músico de banda sonora de Cien años de soledad, ganó Latin Grammy: “Muy difícil”

El compositor colombiano Camilo Sanabria se alzó con el Latin Grammy 2025 en la categoría Mejor Música para Medios Audiovisuales, un reconocimiento a su trabajo en la banda sonora de la aclamada serie de Netflix Cien años de soledad. El músico habló sobre su logro en diálogo con Mañanas Blu.

Al ser consultado sobre el reto de trasladar la magia de García Márquez a sonidos, Sanabria afirmó que fue un proceso de gran dedicación: “No, eso fue un trabajo súper extenso, de investigación, de usar los sonidos de nuestro entorno y de jugar con esto. Digamos que también tuve que olvidar el libro realmente y esperar a que nos entregaran el corte de la serie, y a partir de ahí empezar a construir. Pero sí fue un trabajo muy difícil”. El proceso de creación se extendió por más de un año.

La aproximación musical a la serie, que cuenta con ocho capítulos tratados como películas independientes, requirió una visión evolutiva del sonido. El compositor explicó que la música de Macondo debía cambiar con el paso del tiempo: “El paso del tiempo es muy importante en toda la serie. Entonces vamos de unos sonidos muy básicos, muy rústicos, muy tradicionales, muy primitivos, y poco a poco se va sofisticando este sonido hasta llegar al final”.

A pesar del triunfo, la celebración de Sanabria estuvo marcada por un incidente logístico en Las Vegas. El compositor, quien asistía por primera vez a una ceremonia del Latin Grammy, llegó tarde y no pudo recibir el galardón en el escenario, ya que su categoría fue la primera en abrir el evento. Atribuyó la demora al tamaño de la ciudad y a un confuso viaje en taxi: “No, estaba súper perdido. Esta ciudad es gigante. Mi primera vez en la ciudad, mi primera vez en un Latin Grammy, era la primera categoría. Con esa categoría abrían. Entonces fueron una serie de cosas que yo nunca imaginé. Pero, ¿qué pasó?”.



Este premio es especialmente significativo, ya que Sanabria es el primero en ganar en esta nueva categoría. Al respecto, manifestó su profunda emoción: “Estoy muy emocionado con eso porque significa que la música trasciende a la imagen, que la música, oída por fuera de la pantalla, es música que se puede oír, música que resultó siendo muy hermosa”.

Sanabria, quien competía con figuras de la talla de Gustavo Santaolalla, también reveló que actualmente trabaja en la banda sonora de la segunda temporada de Cien años de soledad. Dedicó palabras de agradecimiento a García Márquez por su obra, a Netflix, al equipo de producción (Paco Ramos, Dínamo), a los directores, incluida Laura Mora, y a su familia. También hizo una mención especial al aporte de Juancho Valencia, quien “hizo unos temas que, me parece, permean también el sonido del disco”.