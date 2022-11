‘Capitán América’ habla en Blu Radio sobre 'Infinity War'

‘Infinity War’ es la tercera película en la que Iron Man, Capitán América, Thor y muchos más superhéroes se unen para luchar contra uno de los villanos más famosos del universo Marvel, Thanos, quien llegará a causar problemas en la Tierra.

A los míticos superhéroes que ya se vieron en ‘Los Vengadores’ y ‘Los vengadores: Era de Ultrón’ se les unen Guardianes de la Galaxia, Doctor Strange, Spider Man y Pantera Negra, entre otros.

Este domingo en En BLU Jeans habló el actor de doblaje José ‘Pepe’ Antonio Macías, quien fue el encargado de grabar la voz de Capitán América en español.

El actor mexicano es famoso por ser la voz de Matt Damon, Dead Pool y Leonardo DiCaprio en Titanic.

“Cuando hice Titanic yo no sabía que James Cameron era quien escogía las voces (…) cuando quedé me desmayé y me fui para atrás”, contó.

‘Infinity War’ será la película más larga de la saga, pues durará más de dos horas y media.