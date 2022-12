Caracol Televisión presenta 'El Olvido Que Seremos', dirigida por Fernando Trueba

Caracol Televisión presentó la película ‘El olvido que seremos’ en el marco del festival de cine Ventana Sur que se lleva a cabo en Buenos Aires, Argentina. La noticia fue revelada en primicia por el reputado medio de entretenimiento Variety.

El filme, dirigido por Fernando Trueba y basado en la obra de Héctor Abad Faciolince, se encuentra en etapa de post-producción y estaría disponible al público en 2020.

“En Caracol emprendimos hace varios años una carrera decidida y consistente en la producción del cine de calidad. El resultado de esto ha sido nuestra participación en películas como ‘El Abrazo de La Serpiente’, ‘Pájaros de Verano’ y ‘Monos’”, dijo el presidente de Caracol Televisión, Gonzalo Córdoba.

“Con ‘El olvido que seremos’ tuvimos el reto de llevar al cine una de las obras más importantes de la literatura de habla hispana y lo hicimos de la mano del ganador del Oscar Fernando Trueba, el brillante actor Javier Cámara; lo mejor del talento colombiano y nuestra experiencia en producción.

El resultado nos deja una película entrañable, a la vez íntima y universal”, agregó Córdoba.

En entrevista con Variety, el director Fernando Trueba reveló su gran admiración por la obra.

“Es el libro que más he comprado en mi vida (…) Se lo regalé a mi esposa, Cris, a mi madre, a algunos de mis hermanos y, en inglés, francés y portugués, a amigos en otros países", relató el español.

La obra de Héctor Abad Faciolince registra la infancia que vivió junto a su padre Héctor Abad Gómez,

la muerte de su hermana que avivó el deseo de Héctor Abad Gómez y, finalmente, su asesinato.

"Los productores normalmente me ofrecen proyectos que no me interesan o libros que no me gustan", contó Trueba a Variety.

“Cuando me ofrecieron 'El olvido', me sentí muy halagado”, agregó.