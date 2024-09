Carballo reveló su última conversación con Maryan Gómez: “Nunca mereció tu corazón”

En la red social de Instagram, Carballo no solo lamentó la muerte de la exparticipante del Desafío Maryan Gómez, sino que además mostró la última conversación que tuvo con la joven.

Cabe destacar que Carballo no fue solo uno de los Súper Humanos más recordados del Desafío 2023, sino que también tenía un vínculo muy cercano a Maryan Gómez, quien falleció recientemente.

Al enterarse de la noticia, este joven no dudó en recordarla a través de sus redes sociales con cariño y aprecio por los momentos compartidos.

En su cuenta de Instagram, que alcanza los 164.000 seguidores, compartió el siguiente mensaje con la imagen de su última conversación de fondo:

“Tan solo hace unas horas algo me decía que no estabas bien y pregunté por ti. Horas después, te me vas así, prometí que te iría a ver hoy, pero no pensé que tendría que verte de esta manera. Se me parte el alma al pensar que te fuiste pensando que importabas para nadie, pero sabes que siempre solo yo te escuché y estuve ahí. Te voy a extrañar tanto, la gente nunca mereció tu corazón tan grande. Me quedo con el recuerdo de que siempre estabas para quien te necesitaba, dispuesta a ayudar. Te veo en otra vida donde encontrarás todo el amor que el mundo te negó”, indicó en su cuenta de Instagram Carballo.

Carballo, amigo de Maryan también compartió después del mensaje anterior un video donde se le ve haciéndole un detalle, pues se observa cuando le entrega un ramo de flores y ella lo recibe emotivamente.

“Las flores que pude y el amor que pude te lo di en vida. Siento mucho no alcanzar a llegar para decirte como siempre que todo estaría bien. Vuela alto mi reinita del crossfit. Quién más que tú, que siempre dijiste que era la persona más talentosa que conociste, odiaré una vida, no poder sacarte más sonrisas y demostraste que nunca estuviste sola, señaló en el mensaje de su historia de Instagram Carballo.

La muerte de la joven ha conmovido al país, pues a sus tan solo 29 años murió, según informaron sus familiares, a causa de una complicación pulmonar que se agravó rápidamente.