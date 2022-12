Carlos Villa, el violinista de las medias rojas que tocó con The Beatles

Carlos Villa, director de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá, contó en El Radar, como llegó a tocar con The Beatles, una de las bandas de rock más populares de la historia.

Asegura que fue por coincidencia que los conoció, esto, gracias a una amiga que los invitó a su cumpleaños en Inglaterra, país al que llegó luego de estudiar en California.

Su talento lo llevó a estar con ellos durante varias giras y conciertos y todo gracias a una coincidencia que le permitió ser parte de este emblemático grupo de Liverpool.

“Yo no era parte de un grupo permanente, llamaban personajes y casualmente toqué con uno de esos cuartetos y el día antes de un concierto al violinista principal le dio apendicitis, así llegué yo y por eso fui varias veces de gira con ellos”, aseguró Villa.

Este talentoso músico, conocido como el violinista de las medias rojas, explicó que debido a su trabajo con la Orquesta Nueva Filarmonía de Londres, no pudo seguir vinculado a esta banda, sin embargo, grabó con ellos y su trabajo quedó inmortalizado en la canción A Day in the Life.

“Lo recuerdo como una experiencia muy grata”, aseguró Villa.