Carmen Villalobos descrestó en redes con sensual fotografía en bikini

La reconocida actriz Carmen Villalobos , a quien por los últimos días se le ha visto muy activa en redes sociales con sus espectaculares fotografías en bikini, sorprendió una vez más a sus seguidores con una sensual imagen al borde de una piscina en Manizales .

En la publicación se ve a la también modelo, posar con un ajustado bikini azul en medio de un espectacular paisaje natural y el mensaje “Hoy fue día de cuidarme y consentirme”.

Además del comentario de su esposo, Sebastián Caicedo, con el que resaltó la belleza de Carmen, varios famosos colombianos se animaron a comentarle con halagos u otras celebridades preguntando por el lugar donde se encuentra.

Pero esto no es todo, en esta misma publicación, la actriz mencionó que “en la 3ra foto no vean los piquetes de mosquitos, recuerden que todos los animalitos me aman” haciendo alusión a la cantidad de picaduras que ha tenido por cuenta de los mosquitos presentes en el lugar donde adelanta unas grabaciones.

El posteo ya cuenta con más de 416.000 reacciones de ‘me gusta’ y miles de comentarios de varios de sus seguidores que han destacado además su talento.