Carolina Cruz sufre dolorosa pérdida de un ser querido: "Siempre te amaremos"

La presentadora vallecaucana Carolina Cruz vive por estos días uno de los episodios más dolorosos de su vida familiar.

La conductora de Día a Día, quien se ha ganado el cariño de miles de colombianos gracias a su trayectoria en la televisión, sorprendió a sus seguidores al compartir la noticia de una sentida partida que la tiene conmovida junto a los suyos.

Carolina Cruz, presentadora colombiana. Foto: captura de pantalla podcast Carolina Cruz.

Fue su madre, Luz María Osorio, quien a través de Instagram confirmó que la familia Osorio Cruz tuvo que despedirse de Lola, la perrita que los acompañó durante años y que se convirtió en un miembro más del hogar.

Con un emotivo mensaje, la mujer agradeció por el tiempo compartido y destacó la manera en que la mascota marcó la vida de sus nietos. “Me siento feliz de haberte dado una familia tan amorosa como la mía, donde mis nietos fueron tus niños para cuidar y proteger”, expresó en su publicación.

El escrito estuvo acompañado de recuerdos entrañables: desde los paseos familiares hasta la complicidad con los niños, como cuando compartía tetero con Emiliano o jugaba con Matías. En sus palabras también dejó ver la tristeza por la partida, aunque con la convicción de que era el momento de que Lola descansara. “Vuela, mi gordita hermosa, al arcoíris; allá te esperan muchos amiguitos para jugar. Siempre te amaremos, Lolita hermosa”, concluyó.

Carolina Cruz, por su parte, compartió en sus historias de Instagram lo difícil que ha sido afrontar esta pérdida, especialmente para su hijo mayor. “¿Cómo explicarle a tu hijo que su mascota ya no estará más? Hacerles entender que soltar también es un acto de amor nunca será fácil, pero sí necesario para comprender la vida y sus matices”, escribió, confirmando que Matías ha llorado profundamente por la ausencia de su inseparable compañera.

La presentadora también destacó que, aunque el dolor es inevitable, el recuerdo de Lola quedará grabado para siempre en sus corazones. “Te amamos, negra de la vida. Nos diste tanto y solo te mereces paz y descanso”, afirmó.

Los mensajes de apoyo no se han hecho esperar, y muchos de sus seguidores han resaltado la importancia de las mascotas en la vida de las familias, pues más que animales de compañía, logran convertirse en seres llenos de amor y en testigos de momentos únicos.