Casey Affleck se alza con el Óscar a mejor actor por ‘Manchester by the Sea’

Aclamado por su papel en el drama familiar de Kenneth Lonergan "Manchester junto al mar", el actor de 41 años finalmente se une a su famoso hermano Ben y su amigo de la infancia Matt Damon en la élite de Hollywood.



"Significa tanto para mí... Una de las primeras personas que me enseñó a actuar fue Denzel Washington, al que justo me he encontrado hoy por primera vez. Gracias. Y a los demás nominados, hicisteis un gran trabajo. Sois muy valientes y os admiro por ello", dijo el actor, que también ganó el Globo de Oro y el Bafta británico por el mismo papel.



Affleck interpretó a un solitario portero de Boston, quien tras la muerte de su hermano se ve obligado a regresar a su ciudad natal, Manchester by the Sea, que da el nombre original a la película, para hacerse cargo de su sobrino adolescente Patrick, encarnado por Lucas Hedges.



Ambos luchan por adaptarse, mientras Affleck enfrenta el pasado que lo separó de su esposa Randi (Michelle Williams) y de la comunidad en la que nació y creció.



Affleck, quien asegura que aprendió a actuar cuando acudía a una terapia para hijos de alcohólicos, ya ganó un Bafta, un Globo de Oro y varios premios de la crítica por este papel.



En los Bafta felicitó a Meryl Streep por sus críticas al presidente Donald Trump en su discurso en los Globos de Oro, que despertó la ira del magnate republicano, y se dijo orgulloso de pertenecer a una comunidad artística sin disposición a quedarse callada.



"Para bien o para mal, las celebridades son admiradas y, cuando dicen algo, la gente las escucha y reflexiona sobre ello de otra manera", apuntó entonces a periodistas.