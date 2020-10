Cirugía de senos me la pagué yo: Luisa Castro lanza dura respuesta a ‘La Liendra’

La influenciadora pereirana Luisa Castro no aguantó más y rompió su silencio ante las críticas que ha recibido por su supuesta relación con el cantante Kevin Roldán.

La exnovia de ‘La Liendra’ precisó que el quindiano sabe muy bien las razones por las cuales ella le terminó hace cuatro meses y que la llevaron a alejarse definitivamente de él.

“Ya era la segunda vez que le terminaba por muchas razones. Él quiere hacerlos creer que no le gusta la polémica y hace este tipo de cosas que hace y sube los videos que sube”, indicó Luisa.

“No entiendo cómo puede hacer cosas como las que hace en redes y en privado me manda mensajes privados pidiéndome perdón por lo que hizo o va y me busca al apartamento para ver con quién estoy sabiendo que ya terminamos”, agregó.

Castro precisó que estas declaraciones las dio porque ya estaba cansada de las críticas que habían en todas las plataformas digitales.

Lo hago para desahogarme, porque soy un ser humano. Estoy cansada que les mienta y yo sé muchas cosas, pero mejor no digo nada sostuvo.

En relación a sus procedimientos estéticos como la cirugía de senos y sus cosas materiales, Luisa indicó que todo lo consiguió con su trabajo y que ‘La Liendra’ no le pagó nada.

Qué pena, eso no es como ustedes piensan. Mi cirugía, mi carro y todo lo mío lo conseguí con mi plata. Sino que ustedes están como engañados, pero todo lo he comprado con mi dinero puntualizó.

Finalmente, la influenciadora envió un mensaje a todas las mujeres que se sienten atadas a una relación para que tomen valor y salgan de ella.

“No se queden calladas, no se queden donde no quieren estar, donde no las valoran. Ustedes deben ser amadas”, indicó.

“A pesar que les de miedo, que se les venga el mundo encima, su tranquilidad y salud mental es lo más importante”, concluyó la pereirana.

Vea el video completo aquí: