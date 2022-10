¿Cómo besa Marc Anthony? La curiosa respuesta de Maluma a periodista

Durante la gala de ladespertaron polémica después de que el puertorriqueño se acercada aly le diera un beso colocando su mano

entre boca y boca.

Vea aquí:

El tema continúo generando curiosidad y durante una entrevista del programa Despierta América, le preguntaron a Maluma que cómo besa Marc Anthony, a lo que respondió en medio de risas: “Pregúntenle a quienes han sido novia de Marc porque a mí no me ha besado todavía. Es más, quiero, pero no se deja”.