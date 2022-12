Con desnudo, Elizabeth Loaiza enseña a hombres a identificar cuándo llegó la indicada

La modelo caleña Elizabeth Loaiza incendió las redes sociales al publicar una fotografía desnuda en la que le enseñó a los hombres a identificar cuándo llegó la mujer indicada a sus vidas.



“Sabes que es la indicada porque cuando la ves te dan ganas de agarrarla de la mano y no de las nalgas”, escribió la modelo en la fotografía, que ya suma más de 97.000 ‘Me gusta’.



Sin embargo, la opinión de Loaiza generó posiciones divididas, pues algunos de sus seguidores están de acuerdo con sus palabras, mientras que otros insisten en que no es experta en el tema y no tendría por qué dar este tipo de consejos.



Esta fue la fotografía y el mensaje de la modelo que causó alboroto en Instagram:



