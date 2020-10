Con serenata incluida, amigos de Lina Tejeiro le adelantaron la celebración de cumpleaños

View this post on Instagram

Lina Tejeiro recibió una emotiva sorpresa de sus amigas y colegas 🤩 Las actrices, Laura de León y Mabel Moreno, decidieron llevarle una serenata de pre-cumpleaños 🥳 Cabe mencionar que Lina cumple este jueves, 8 de octubre, 29 años 🎉 Etiqueta a tus amigas para que no te falte esta sorpresa 👏🏼