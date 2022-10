El trino de Lina Tejeiro que revelaría su situación sentimental

La actriz Lina Tejeiro sorprendió a decenas de seguidores en Twitter al revelar que estaba soltera. Esto, pese a que se había rumorado que había vuelto a tener una relación sentimental con el cantante Andy Rivera.

Publicidad

"Después de todo siempre he estado sola, no sé de que me quejo", escribió Tejerio, cuya publicación desató todo tipo de opiniones, muchos de ellos, de respaldo.

Lea también: Ex de Lina Tejeiro habló por primera vez sobre polémica separación

"Ningún sola", "nunca has estado sola, siempre estas con Dios que libra cada una de tus batallas", fueron algunos de los comentarios de apoyo que recibió Lina.

Después de todo siempre he estado sola, no se de que me quejo. 🤷🏻‍♀️ — Lina Tejeiro (@Lina_Tejeiro) April 21, 2020

Publicidad