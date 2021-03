Con tierna fotografía familiar, Gal Gadot anunció que está nuevamente embarazada

La famosa ‘Wonder Woman’ volvió a sorprender a sus seguidores en las redes sociales tras anunciar que está nuevamente embarazada. Este será el tercer hijo de Gal Gadot.

La actriz israelí compartió una fotografía en su cuenta de Instagram con la que dejó a más de uno con la boca abierta. Junto a su esposo y su dos hijas, Gal Gadot anunció la feliz noticia.

"Here we go again (Aquí vamos de nuevo)", escribió la actriz en la publicación.

En la fotografía se ve a Gal Gadot posando muy sonriente mientras su esposo e hijas le acarician el vientre. El empresario Jaron Varsano y la actriz se casaron en 2008 y tienen una hija de 9 años, Alma, y una de 3, Maya.

A continuación mire la tierna fotografía de Gal Gadot con la que anunció su nuevo embarazo: