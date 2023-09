Críticas a Andrés Calamaro por presentación en Festival Cordillera; cantó menos de lo esperado

El domingo en la noche se dio cierre al Festival Cordillera que concentró a grandes artistas, como Andrés Calamaro, durante el fin de semana en el Parque Simón Bolívar en Bogotá.

De los artistas más esperados en el festival de música estaban Andrés Calamaro, Juanes, Residente, Dread Mar I, Los Caligaris, quienes dieron grandes sorpresas y deleitaron a los asistentes con sus presentaciones.

El segundo día, la jornada inició desde las 2 de la tarde con presentaciones de Juan Pablo Vega, Enanitos Verdes, Monsieur Periné, Vicente García, Nach, Juanes, Andrés Calamaro, entre otros.

Sin embargo, este último ha sido tema de conversación en redes sociales, pues para muchos de sus seguidores la presentación del argentino quedó corta.

Quienes asistieron al evento, aseguran que el cantante se suponía que cantaría durante hora y media, sin embargo, su presentación tan solo se extendió durante hora y cinco minutos; además señalaron que en muchas de sus interpretaciones parecía que la voz no le alcanzaba y que no hubo cercanía con el público, así quedó registrado en varios videos que publicaron a través de la red social X.

“¿Sabemos algo del por qué el final del concierto de Calamaro 25 minutos antes de lo programado?”, “La inseguridad está tan bárbara que nos robaron 25min del show de Andrés Calamaro” y “No voy a putearlo ni a expresar nada negativo sobre Andrés Calamaro. Los ídolos son intocables y un recital malo no va a borrar tres excelentes que me dio antes. Sólo diré que, si no quiere/no puede hacerlo más, lo prudente es que deje la música antes que la música lo deje a él”, son algunos de los comentarios que hacen en redes sociales sobre su presentación.

