Fueron muchas las citicas que le llovieron en las redes sociales a Daneidy Barrera, también conocida como Epa Colombia, todo debido a una reunión que la empresaria publicó con el expresidente Álvaro Uribe, supuestamente en busca de personas que le ayuden a mantener su seguridad y la de su empresa.

Después de dicho encuentro, a Daneidy la criticaron, señalando que ese no era el camino para buscar su tranquilidad e incluso le dijeron que dejarían de seguirla en redes sociales por su aparición con Uribe.

Ante las críticas, Epa Colmbia especificó que “siempre me han a tacado por todos lados, yo lo único que quiero es encontrar personas que no me ataquen”, aseguró Barrera.

“Yo si necesito ayuda de personas que estén arriba y me colaboren a que mi empresa sea la más posicionada en Colombia. Tenía que reunirme con el presidente para yo pedirle ayuda. He ido a miles de sitios y me cerraban las puertas y se birlaron de mi”, concretó la empresaria.

Publicidad

En el video, Epa Colombia afirma que la siguen amenazando con lo de la cárcel, la amedrentan y le quitaban plata y le pidió a sus seguidores que no la critiquen y mejor que la apoyen.