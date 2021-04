Desafío: el encontrón entre integrantes de Alpha por el futuro de Juan David en la competencia

Este miércoles en El Desafío The Box una nueva discusión surgió en el equipo Alpha por la permanencia de Juan David en la competencia tras su bajo rendimiento.

Juan David le aclaró a sus compañeros que no se quiere ir y se generó una molestia entre los participantes del equipo.

Las palabras del competidor pusieron a la defensiva a otros de sus compañeros, lo que generó una discusión en la que muchos no estuvieron de acuerdo con los comentarios que surgieron mientras discutían.

Mire el momento en el que el equipo se enfrentó: