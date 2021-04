Andrea Serna habló del fuerte vínculo que tiene su hija con Daniella Álvarez

La reconocida presentadora del ‘Desafío The Box’ Andrea Serna se animó a hablar acerca del vínculo que sostiene su hija Emilia con su compañera de grabaciones y amiga Daniella Álvarez.

A través de una entrevista con Pulzo, las dos presentadoras hablaron de las clases de champeta que Daniella le dio a Emilia, hija de Andrea Serna, en medio de las grabaciones del Desafío en Caucana, en 2019.

“Mi hija que en ese momento estaba en el jardín y prácticamente nos pudo acompañar toda la temporada. Las grabaciones allá eran diferentes porque Dani y yo no nos encontrábamos, estábamos totalmente cruzadas, allá no nos veíamos y un día yo no sé si fue que mi hija vio a Daniella bailando champeta o cómo fue la historia, pero cuando regresé al hotel me dice: ‘mamá, empiezo clases de champeta mañana con Daniella’ y yo bueno, tan divina, pero no la vayan a molestar mucho”, narró Andrea.

“Llegaba yo de grabar y estas dos señoritas estaban bañadas en sudor, o sea las clases eran de una hora bailando de verdad, verdad”, agregó.

“Emi me ayudaba, porque mi cardio era bailar con ella y me olvidé de la caminadora que es aburridísima, entonces yo bailaba era con Emi”, mencionó Daniella Álvarez.

Además de esto, Andrea contó que al final de las grabaciones de 2019, su hija se graduó del jardín, entonces les tocaba preparar unos bailes colombianos. Al curso de Emilia le tocó bailar champeta.

“¿Ustedes no me pueden estar hablando en serio, esta niña viene de bailar meses champeta?”, narró Andrea Serna sobre el momento en el que le dijeron en el colegio que su hija debía bailar este ritmo el día de su graduación.

“Llega el día de la graduación y cada niño tenía que hacer una coreografía en grupo y después una solo. Le toca a Emi y eso qué no hizo, todos los pasos en 15 segundos. Eso la marcó, ahorita apenas llegó, de una a clases”, contó la presentadora.

“Retomamos juntas, he ido grabando como cositas de lo que hemos venido haciendo Emi y yo y les va a gustar mucho”, puntualizó Daniella Álvarez sobre sus bailes con la hija de Andrea Serna.