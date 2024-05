Desafío XX despide a uno de sus favoritos, ¿sus compañeros no le creyeron?

Los televidentes del Canal Caracol quedaron tristes con la salida de uno de los participantes que era candidato para disputar la final del Desafío XX. La prueba en el box negro dejó varias emociones encontradas.

Había una gran probabilidad que Alpha perdiera a uno de sus competidores, pues de los cuatro chalecos negros, tres estaban en el equipo morado. El destino le dio la razón a las probabilidades matemáticas.

Exigente pista

La prueba en el box negro se caracterizó por la fuerza que tenían que hacer Santi, Francisco, Kevyn y Hércules. Poco a poco se empezó a ver en la pista una notable diferencia.

Mientras Francisco, Kevyn y Hércules llegaron a un punto en el que estaban a la par, Santi se quedó relegado y, a su ritmo, parecía que iba a poner punto final a su historia en el Desafío, pero no fue así.

Como era de esperarse, Kevyn, uno de los desafiantes más completos, logró completar la prueba en el menor tiempo posible, sin contratiempos. Después lo hizo Hércules, quien se sintió "como en el gimnasio", pues el box se caracterizó por trasladar unas esferas de cemento, levantarlas y arrojarlas a unas llantas.

A Francisco solo le faltaba una esfera para terminar la prueba, pero Santi llegó a esa parte de la pista y, sin acelerarse, logró su objetivo, pese a la amplia ventaja que le tenía su compañero.

De esta manera, los televidentes se despidieron de Francisco, quien era uno de los desafiantes más completos en los diferentes boxes.

¿No le creyeron?

Dickson fue la encargada de realizar una incómoda pregunta para Francisco. Cuestionó si realmente no tenía las fuerzas para terminar la prueba o si ya se quería ir del Desafío XX.

"No, no me dio la fuerza. Ya estaba muy desgastado. Yo tenía que aceptar que él (Santi) ya iba llegando, porque ya estaba agitado, no me daba el cuerpo", respondió Francisco.