Desgarrador mensaje de profesora de champeta de Shakira por video íntimo que se filtró

Liz Dany Campo, la joven de 18 años que enseñó a bailar champeta a la barranquillera Shakira para su más reciente presentación en el Super Bowl, denunció en redes sociales que su cuenta de Instagram había sido ‘hackeada’. Esto, al publicarse desde esa red social un video íntimo de ella el pasado fin de semana.

La bailarina Liz Dany Campo, minutos después de la publicación, subió un video y entre lágrimas pidió disculpas a los más de 500.000 seguidores que tiene en Instagram.

“Intentaron ‘hackear’ mi Instagram, gracias a Dios pude eliminar esa cosa. No es lo justo, un poco tarde, pero no importa”, afirmó la bailarina, quien no negó el hecho y aseguró que lo ocurrido "no fue su culpa".

En el video aparece una joven, con el mismo color de cabello que Liz Dany, teniendo relacioens sexuales. El video se volvió viral rápidamente.

Vea aquí las declaraciones:

Video: La bailarina barranquillera, Liz Dany Campo, conocida por ser la coreógrafa de Shakira en el Super Bowl 2020, se vio involucrada en una vergonzosa situación cuando a través de su cuenta de Instagram se filtrara un video de la joven teniendo relaciones sexuales. pic.twitter.com/aNf2d0dnm3 — Korraleja.co ® (@Korraleja) February 29, 2020

