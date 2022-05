Día de Star Wars: ¿por qué se celebra esta fecha?

Cada 4 de mayo se celebra el 'Día de Star Wars', una fecha especialmente para todos los seguidores de la saga de cine más importante y creada por George Lucas.

Muchos creen que esta fecha es celebrada por el cumpleaños de la mítica saga, pero no es así. Todo se trata a un juego de palabras en inglés, se trata de la popular frase "Que la fuerza te acompañe", una de las más recordadas de la serie.

Publicidad

En alusión a ella, los fanáticos de la saga decidieron instaurar este día por el parecido fonético que tiene la frase en inglés: "May the 4th be with you", mientras que la frase real es: “May the Force be with you".

Por eso, desde el 2011 se produjo la primera celebración oficial del Día de Star Wars en Toronto, Ontario, Estados Unidos. Por eso desde ahí el 4 de mayo se ha convertido el día en que los fanáticos se reúnen para celebrar varios eventos de la serie.

Hay ofertas en línea y en las tiendas de productos y juegos de Star Wars, además de comida de la saga y eventos donde los fans pueden disfrazarse y jugar trivias.

¿Cuál es tu primer recuerdo relacionado con Star Wars?



Hoy es tu día, hoy es el #StarWarsDay. #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/FnmF6PMHdI — Star Wars Colombia (@StarWarsCOL) May 4, 2022

Publicidad



La primera entrega del universo Star Wars se hizo en 1977 con el Episodio IV, uno de los más exitosos en cuanto taquilla hasta el día de hoy.

Escuche el podcast de ‘El consultorio de Juan David Ríos’