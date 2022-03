“Dios no bendice los cachos”: fuertes críticas a Jessi Uribe por un regalo a Paola Jara

Los cantantes Jessi Uribe y Paola Jara han sido una de las parejas más polémicas de los últimos años en la farándula colombiana. La relación inició cuando el cantante de música popular todavía estaba casado y con eso han cargado desde que son novios, pues los seguidores de Sandra Barios, exesposa de Uribe, no lo perdonan.

Los interpretes de ‘Como si nada’ no paran de demostrar su amor y lo hacen con grandes detalles que comparten en redes sociales.

Precisamente el cantante sorprendió a su prometida con un regalo bastante particular, pues por su tamaño casi que no entra por la puerta del apartamento.

Una enorme caja, con una gran cantidad de globos rojos con la frase 'Te amo' fue enviada por el artista. En su interior, según se evidencia en la foto compartida por Jara, había un oso de peluche, chocolates, fotografías y unos románticos mensajes.

"Siempre hay un motivo y es que te amo", "Eres la personita que le pedía a Dios", son algunos de los mensajes que se pueden leer en el regalo.

A través de sus redes sociales, Paola quiso agradecerle su novio y aseguró que este detalle realmente la sorprendió, especialmente porque no era una fecha especial. "Pasa el tiempo y él siempre me sorprende con sus detalles, gracias mi amor te amooooooooo. De esos detalles inesperados y porque sí en el día menos pensado", escribió Jara.

Pero ese regalo no fue muy bien recibido por los seguidores de la pareja y con comentarios fuertes dejaron ver su inconformismo por estas efusivas muestras de amor.

Con frases como: "La personita que le pedía a Dios, mientras tenía mujer", "Pero Dios no bendice los cachos" y "Osea que le metió cuatro hijos a una mujer que no era la indicada para él", los cibernautas se desahogaron.

La publicación de Paola Jara tuene más de 148.000 ‘Me Gusta’ y cientos de comentarios. Unos aplaudiendo la relación y otros juzgándola.