Disney dice no ser de izquierda ni de derecha tras despido de Gina Carano, de 'The Mandalorian' El despido de Gina Carano, una de las protagonistas de la serie 'The Mandalorian', por sus publicaciones negacionistas de la pandemia y otros comentarios controvertidos sobre el colectivo transgénero, despertaron duras críticas en redes sociales por parte de sectores conservadores y Disney defendió su posición.