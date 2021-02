Reconocida actriz de The Mandalorian no estará más en la serie tras comparar EE.UU. con el nazismo No es la primera vez que la intérprete, que da vida al personaje de Cara Dune en The Mandalorian, es objeto de críticas por sus planteamientos políticos, ya que anteriormente ha compartido noticias falsas sobre el coronavirus y las vacunas, y también otras "bromas" sobre las personas transgénero de las que luego se retractó