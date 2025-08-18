Disney publica video con Jamie Lee Curtis y el internet explota: "Espero verme así a los 66 años"

Jamie Lee Curtis, a sus 66 años, ha demostrado una vez más su innegable capacidad para captar la atención, esta vez al protagonizar un video promocional para la muy esperada secuela de Disney, Freakier Friday o 'Un viernes de locos 2'.

El clip, que la reúne con su coprotagonista Lindsay Lohan, rápidamente se volvió viral, no solo por el esperado regreso de este dúo dinámico, sino por la sorpresiva y audaz elección de vestuario de Curtis.

La actriz apareció en el video luciendo un top de mezclilla de corte bajo y un conjunto ajustado con un escote pronunciado y una silueta elegante.

(De izq. a der.) Chad Michael Murray, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan asisten a la proyección especial de Freakier Friday NYC el 28 de julio de 2025 en la ciudad de Nueva York. AFP

Este look, que contrastaba notablemente con su guardarropa habitualmente más conservador y elegante en eventos de alfombra roja, dejó a los usuarios visiblemente sorprendidos. En cuestión de horas tras su lanzamiento, el video desató una ola de reacciones en las redes sociales, con el nombre de Jamie Lee Curtis y el título de la película dominando las listas de tendencias en plataformas como X (anteriormente Twitter) y TikTok.

Las reacciones de los usuarios de X no se hicieron esperar, elogiando sin reservas la confianza de Curtis. Un fan exclamó: "Definitivamente la veré y Jamie está súper hot. Espero verme así de buena cuando tenga su edad".

Otros señalaron la importancia de su actitud al envejecer: "Hollywood necesita más mujeres envejeciendo sin pedir disculpas". Los comentarios celebraron su audacia y su estatus de ícono: "Sé cuándo veo a una 'baddie' retirada" o "Jamie Lee Curtis está demostrando que los 70 son los nuevos 30 con ese atuendo. ¡Hollywood finalmente está dejando que las leyendas se luzcan, y todos estamos aquí para el 'glow-up' de Freaky Friday!". Estas reacciones subrayaron cómo la actriz ha reforzado su reputación como una de las personalidades más audaces de Hollywood.

Publicidad

Este es el video de Jamie Lee Curtis por el que internet explotó: Jamie Lee Curtis

Un viernes de locos 2 es la secuela de la icónica película de 2003 Freaky Friday. La trama original seguía a la Dra. Tess (Jamie Lee Curtis) y a su hija Anna Coleman (Lindsay Lohan), quienes accidentalmente intercambiaban sus cuerpos, obligándolas a vivir la vida de la otra y a entenderse mejor.

Para esta nueva entrega, el caos se intensificará, ya que el cambio de cuerpo no solo será para las protagonistas principales, sino también para la hija de Anna, Harper (Julia Butters), y Lily (Sophia Hammons), la hija del prometido de Coleman. La película se estrenó el 7 de agosto de 2025 en cines y posteriormente estará disponible en la plataforma de streaming Disney+.

