¿Dónde están los hombres? El reclamo de Catherine Siachoque ‏a los ‘caballeros’

“¿Dónde están los caballeros? ¿Será que las mamás ya no les enseñan a los hombres a que sean caballeros? ¿Será que las mujeres nos encargamos de que los hombres no sean caballeros?”, dice.

Al parecer, el reclamo se derivó porque a la actriz no le ayudaron a subir su maleta al portaequipajes del avión en el que viaja.

“Ya los hombres no ceden la silla, no le ayudan a la señora, no ceden el paso, ¡qué feo! ¿Qué se hicieron los hombres?”, dice en el video publicado en Twitter.

Donde están los caballeros??????? Que orgullosa me siento de mi Varoni...!!! @Telemundo @soyVaroni pic.twitter.com/v6afm2V24B — catherine siachoque (@siachoque) October 1, 2016