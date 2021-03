Dulce María reveló todos los detalles acerca de su relación con sus excompañeros RBD

La actriz mexicana Dulce María, quien es recordada por su personaje en RBD , se animó a contar que decidió no participar del reencuentro con sus excompañeros porque tenía miedo.

La excantante mencionó que dicha decisión se dio por su estado de embarazo y porque temía contagiarse de coronavirus y llegar a contagiar a alguien más. Además, mencionó que es mentira que se hayan dejado de hablar o que la ignoraron.

De hecho, Dulce María contó que su excompañera Anahí le envío un regalo para su bebé cuando nació, además del tiempo que estuvieron hablando por esa misma época.

“Estamos cada quien en una etapa muy distinta de nuestra vida. A lo mejor a algunos les pareció que no era suficiente razón mi embarazo, porque bueno si no has estado embarazada en una pandemia difícilmente vas a entender lo que es para mí”, puntualizó la actriz en la transmisión en vivo que realizó a través de Instagram.