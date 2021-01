¡Duro relato! Laura Acuña confesó que ella y toda su familia se contagió de COVID-19

La presentadora Laura Acuña confesó a través de sus redes sociales que ella, junto con su familia, fueron positivos para COVID-19. “Una experiencia muy harta porque nos habíamos cuidado mucho, tratamos de evitarlo por todos los medios”, dijo en una historia de Instagram.

Resultamos todos positivos, mis hermanos, mis papás y nosotros agregó.

Laura Acuña compartió con sus seguidores esta experiencia, aseguro que las personas se están contagiando en casa, a pesar de los cuidados que se pueden tener afuera. “Porque en la casa no usamos tapabocas, no nos lavamos las manos, estamos en la zona de confort, donde no creemos que nos va a pasar nada”, aseguró.

Además, envió un mensaje a los que aún no creen que la pandemia es real, dijo que el COVID es un virus que existe y es hartísimo, afortunadamente, no tuvieron complicaciones, fue una gripa con bastante malestar y también algunos se quedaron sin olfato o gusto, pero no fue necesario acudir a ninguna clínica.

“Nico duró 5 días sin poder dormir, se quejaba de dolor en la garganta y en la boca porque se le inflamó la encía. Para él fue mucho más duro y menos manejable. La angustia de uno como madre verlos así, no se las deseo a nadie. Fue horrible”, contó en sus historias de Instagram.

Así mismo, confirmo que se realizó una última prueba que fue negativa, pero aun siente las secuelas de haber padecido el COVID como dolores de cabeza esporádicos.