El actor Andrés García preocupó a sus seguidores con su último video: “Se acerca mi final”

El icónico actor mexicano Andrés García prendió las alarmas entre sus seguidores tras contar en su canal de YouTube su estado de salud.

“Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. Con certeza les digo que estoy cerca de mi final”, dijo el actor de 81 años. Sin embargo, junto a su esposa dan certezas de esperanza mientras conversan: “No te estás muriendo porque te sientes bien y ya estás tirando madres”, dijo ella.

Publicidad

El hombre que se robó el corazón de millones de mujer por sus papeles de galán de telenovela en “El cuerpo del deseo”; “Mujeres engañadas”; “El privilegio de amar”, entre otras.

El video del mexicano ya tiene más de 380.000 reproducciones con miles de comentarios de apoyo por su estado actual: “Fuerza Andrés, arriba el ánimo, no te despidas aún, eres fuerte, esto también pasará y volverás, como siempre, el hombre más guapo que ha existido”.

Andrés García sufrió una caída que le ocasionó una herida en la cabeza, y después de varios estudios, los médicos le confirmaron tener una grave enfermedad: cirrosis. Algo que habría afectado uno de sus oídos e incluso le ha ocasionado múltiples dolores.

Después de ser publicado el video, se confirmó que el actor fue hospitalizado por su grave estado de salud. Antes de eso, García habría hecho su última solicitud ante su posible desenlace: “Ser cremado en una lancha en las aguas del mar de Acapulco”.

Publicidad

Publicidad

Le puede interesar: Al pelo con Tata