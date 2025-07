El artista Kapo sorprende a sus fans con noticia que incluye a Feid, Yandel y más

Desde 2019 comenzó a golpear puertas buscando cumplir ese sueño que, desde niño, llevaba en su espalda. Y es que el niño de Cabuyal, como le dicen a Juan David Loaiza, conocido como Kapo, siempre quiso que su música lo llevara a romper barreras y llegar a millones de personas en el mundo, incluso, en diálogo con Blu Radio en su momento llegó a manifestar su deseo.

“Entendí que, si uno se atreve, uno lo puede lograr y por más difícil que sea. He sido una persona negativa, hemos pasado por desprecios y hemos tenido éxito en canciones, colaboraciones, de pronto los colegas no hemos tenido hasta el final como desde el comienzo que no somos nada. Entonces vemos que no está en los demás, sino en uno. Es como uno se siente y cómo se valora, uno en ese tiempo no se valoraba mucho y lo que hacía era tratar un sueño del que uno no sabía, pero fuimos aprendiendo poco a poco. Ahora, mi mayor proyecto es la música y mi mayor satisfacción es ver a mi mamá feliz”, contó.

Kapo // Foto: suministrada

El sueño se hizo realidad y su primer álbum lo confirma

En 2024, ‘Ohnana’ le dio el salto que tanto esperaba y se “pegó” a la fama mundial para pasar por grandes escenarios en el mundo, tan solo en Colombia estuvo en el Festival Estéreo Picnic (FEP) y otros conciertos más, en donde su música sigue en su mejor momento y, ahora, estrenó su primer álbum: ‘Por si alguien nos escucha’, una invitación a hacer parte de su sueño.

“Luego de consolidarse como una de las voces más prometedoras de la música Afrobeat en español, Kapo presenta su segundo álbum de estudio: “Por si alguien nos escucha”, un proyecto íntimo y poderoso que marca una nueva etapa en su carrera. El disco ya está disponible en todas las plataformas digitales bajo el sello La Industria INC”, indicaron desde el equipo del artista, una sorpresa que trae a personajes como Feid, Manuel Turizo, Yandel, Ryan Castro, entre otros.



Estas son las canciones del álbum