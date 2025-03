Kapo hace historia en su primera gira por Estados Unidos: "Un sueño hecho realidad"

No para el buen momento del afrobeat liderado por Kapo, que, en 2024, tuvo un momento especial en su carrera para dar el salto al ámbito internacional y empezar a estar presente en grandes escenarios a nivel mundial.

Ahora, arrancó su primera gira en Estados Unidos con la ilusión de ver un sueño hecho realidad en donde varias ciudades tendrán para disfrutar de sus conciertos.

"Ver a tantas personas cantar mis canciones con tanta pasión es un sueño hecho realidad. Esta gira está siendo una de las experiencias más emocionantes de mi carrera", expresó Kapo.

La gira de Kapo arrancó con fuerza el 13 de marzo, logrando 'sold out' en Decca Live, Jacksonville, un hecho sin precedentes para un artista latino. A este éxito le siguieron dos llenos totales más en Grand Fortune, Tampa, y Celine, Orlando, los días siguientes. La respuesta del público en cada fecha fue un testimonio del talento, carisma y poder escénico de Kapo, quien se consolida como una figura clave de la música en español.

“Soy un muchacho soñador”, dijo en diálogo con Blu Radio. Oriundo de Cabuyal, Valle, Juan David Loayza desde pequeño se visualizó haciendo grandes cosas por un don que Dios le puso en su corazón: la música, que lo convirtió en “un necio positivo” de que todo se puede lograr.

“Entendí que, si uno se atreve, uno lo puede lograr y por más difícil que sea. He sido una persona negativa, hemos pasado por desprecios y hemos tenido éxito en canciones, colaboraciones, de pronto los colegas no hemos tenido hasta el final como desde el comienzo que no somos nada. Entonces vemos que no está en los demás, sino en uno. Es como uno se siente y cómo se valora, uno en ese tiempo no se valoraba mucho y lo que hacia era tratar un sueño del que uno no sabía, pero fuimos aprendiendo poco a poco. Ahora, mi mayor proyecto es la música y mi mayor satisfacción es ver a mi mamá feliz”, contó.