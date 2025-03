Kapo y Myke Towers se unen en 'ILY', un tema que es un himno romántico

Tras el éxito de 'Ohnana', la carrera de Kapo no ha dejado de crecer y ha hecho presencia en importantes premios, como en Lo Nuestro 2025 donde obtuvo el galardón de 'Artista Revelación', al igual que la creación de diversos temas al lado de artistas de talla mundial y referente del urbano latino.

Ahora, el turno fue de trabajar al lado de Myke Towers para lanzar otro para 'afrobeat' lleno de amor y pasión en la unión de dos voces referentes. "La Isla del Encanto, Puerto Rico, fue el escenario perfecto para que Kapo y Myke Towers rodaran el video de “ILY” bajo la dirección de Willy Rodríguez y producción de Adiela Marie junto a Willy Rodríguez, un clip cargado de color y sabor Caribe, donde los paisajes y los bailes latinos hacen un juego perfecto con la canción", explicaron desde el equipo del artista.

Myke Towers se suma al sello inconfundible de Kapo con 'ILY', un tema cargado de romanticismo, sentimiento y dedicación. La canción captura ese instante de enamoramiento donde todo parece perfecto, lleno de química y besitos. La canción cuenta con la pluma de Kapo, Myke Towers, Julián Turizo, Miguel Ángel y Daniel Rondón, mientras que la producción estuvo a cargo de Miguel Ángel, Zazueta y Gangsta, asegurando un sonido fresco y envolvente.

“Mi mayor propósito se llama Orfa Loayza, que es mi mamá. Lógicamente Dios, obvio, es ley, primero, segundo y tercero Dios. Pero lo veo reflejado en mi mamá, es lo más importante. Si en este momento de mi vida si veo que tengo un arte con el cual puedo sacar adelante a mi familia y hacer feliz a mi vieja, pues de eso me he encargado (…) Entendí que, si uno se atreve, uno lo puede lograr y por más difícil que sea. He sido una persona negativa, hemos pasado por desprecios y hemos tenido éxito en canciones, colaboraciones, de pronto los colegas no hemos tenido hasta el final como desde el comienzo que no somos nada. Entonces vemos que no está en los demás, sino en uno. Es como uno se siente y cómo se valora, uno en ese tiempo no se valoraba mucho y lo que hacia era tratar un sueño del que uno no sabía, pero fuimos aprendiendo poco a poco. Ahora, mi mayor proyecto es la música y mi mayor satisfacción es ver a mi mamá feliz”, contó en su momento en diálogo con Blu Radio.