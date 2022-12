El conmovedor encuentro entre Maluma y Madonna en los MTV Music Awards

El colombiano Maluma tuvo un sorpresivo encuentro con la cantante Madonna durante la última entrega de los MTV VMA 2018 que se llevó a cabo en New York, momento en el que la artista le dijo unas conmovedoras palabras al paisa.

El diálogo se dio luego de la presentación del tema "Felices los 4", momento en el que Maluma aprovechó para saludar a Lenny Kravitz quien se encontraba al lado de Madonna.

El momento fue registrado por el paisa en su cuenta de Instagram en donde contó lo que le dijo la cantante.

"Me echó la bendición y me dijo que estaba listo para el siguiente nivel...Love you Queen you're such an inspiration", puntualizó Maluma una vez se despidió de los artistas, lanzó un madrazo de felicidad.



