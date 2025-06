El impresionante logro de Silvestre Dangond en Estados Unidos: "Estoy feliz, muy feliz"

El legado de Silvestre Dangond sigue en crecimiento y, este 2025, apunta a continuar por ese camino de logros. Por eso, no solo anunció una nueva gira en donde repetirá estadios en Colombia, sino que llegó su nuevo álbum al lado de su amigo Juancho de la Espriella.

"Yo llegué aquí a Bogotá y dije yo tengo que tomarme mi trago porque va a ser muy fuerte para mí volver a trabajar, regresar medio tiempo con mis compadres. Tuvimos unos acercamientos en Zoom y tú no sabes que eso fue maravilloso porque yo le decía a mi esposa, mi amor, que fue tan impresionante como lo arreglo con este man, así sea por Zoom. Tú sabes que yo tengo dos muchachos en el acordeón y yo todos los arreglos que hacía con Mancho se los mandaba a ellos, no para que ellos me dieran su visto bueno porque yo estaba muy seguro de lo que ya había en mi mente, pero sí para que me dieran una opinión.", dijo sobre los anuncios de este 2025.

Silvestre Dangond en concierto // Foto: Paola España Comunicaciones

Pero, ahora, recibió otra buena noticia desde Estados Unidos y es que su canción 'Vestido Rojo' al lado de la argentina Emilia alcanzó la primera posición de la Latin Airplay de Billboard. Algo que se da con una irresistible mezcla que fusiona ritmos latinoamericanos como la cumbia y el pop —género que Silvestre ha llevado a nuevas alturas— y la sensualidad de los sonidos urbanos contemporáneos.

“Estoy feliz, muy feliz. Ser número uno en el chart Latin Airplay de Billboard es una alegría inmensa que comparto con Emilia, con mi equipo y con todos los fans que han hecho suya esta canción desde el primer día”, expresó emocionado Silvestre Dangond.