Regresa Silvestre Dangond a El Campín de Bogotá: "Le debo todo a esta ciudad"

La espera terminó y, finalmente, este 15 de mayo Silvestre Dangond confirmó algo que era secreto a voces: su regreso al estadio Nemesio Camacho El Campín, esta vez al lado de su amigo Juancho de la Espriella, quienes llegan a celebrar su 'Último Baile', como llamaron a este tour en honor al nuevo álbum de este dúo vallenato.

"El tour lleva por nombre “El Último Baile”, título también de su nuevo álbum,un trabajo discográfico cargado de emoción, esencia y nostalgia, que reúne 13 canciones auténticas, profundas y con el sello inconfundible de la unión Silvestre & Juancho, una fórmula que revolucionó el vallenato y que ahora vuelve para ofrecer un reencuentro épico con su público", explicaron desde el equipo de estos dos artistas.

El Campín vibró con Silvestre Dangond // Foto: Sony Music

Pero aún falta más en la carrera de Silvestre Dangond con su relación con Bogotá y por eso su regreso será importante por lo que considera que aún queda pendiente en la capital. Ante medios de comunicación, el artista aseguró que todos esas memorias de cuando comenzó se mantienen con vida y por eso le debe ese concierto y más a la ciudad.

"Yo llegué aquí a Bogotá y dije yo tengo que tomarme mi trago porque va a ser muy fuerte para mí volver a trabajar, regresar medio tiempo con mis compadres. Tuvimos unos acercamientos en Zoom y tú no sabes que eso fue maravilloso porque yo le decía a mi esposa, mi amor, que fue tan impresionante como lo arreglo con este man, así sea por Zoom. Tú sabes que yo tengo dos muchachos en el acordeón y yo todos los arreglos que hacía con Mancho se los mandaba a ellos, no para que ellos me dieran su visto bueno porque yo estaba muy seguro de lo que ya había en mi mente, pero sí para que me dieran una opinión.", dijo.

El intérprete también recordó que esta reconexión no es tan reciente como parece: "Han pasado 14 años… bueno, menos, porque comenzamos a arreglar ‘La luna’ hace dos años, en enero del año pasado. Y la forma como arreglamos me daba mucho sentimiento, nos copiamos muchísimo juntamente."

En medio de su reflexión, Dangond compartió una visión más espiritual sobre su música y sus relaciones profesionales: "El universo no nos enseña 100% que somos un complemento, sino que el ser humano se ostima a creer que con su talento puede sobrevivir. Pero somos un complemento en todos los sentidos: el sol, la luna, el agua, la tierra, las estrellas."

