“El libro me buscó a mí y yo busqué al personaje”: protagonista de El olvido que seremos

El actor español Javier Cámara, quien interpreta a Héctor Abad Gómez en la película 'El olvido que seremos' habló en Mañanas BLU sobre la producción y la experiencia que vivió durante el rodaje y la caracterización del médico antioqueño asesinado en 1987 por el paramilitarismo. La cinta, que se presentó en el festival de cine de San Sebastián, recibió la ovación del público.

“Se estaba poniendo la foto para el público normal. En ese momento salió el público, nos vio a Fernando Trueba y a mí, empezaron a aplaudir, a gritar bravo y a decir cosas muy bonitas”, narró Cámara sobre el emotivo episodio.

“Es una película cien por cien colombiana”, destacó.

El artista reveló que conoció la obra antes de que le ofrecieran el papel y subrayó lo conmovedora que fue su lectura, al punto de hacerle llorar.

“El libro lo leí varios años antes, por cierto, me lo regaló Fernando Trueba y su esposa Cristina Huete”, contó el actor cuya interpretación ha sido alabada por la crítica.

“El libro me buscó a mí y yo fui a buscar al personaje”, afirmó.

Cámara reveló que se le pasó por la cabeza renunciar al personaje, debido al reto que suponía. También se refirió al tema del acento

“El acento era complejo. No solo el acento, sino toda la vida que uno tiene que llevar encima la magia de Colombia, el drama de Colombia y sobre todo la inmensidad de este personaje. Era complicado, me pudo la emoción y me pudo el respeto”, afirmó.

“Me puse a buscar al hombre, fundamentalmente a la persona. Al hombre bueno, pero al hombre. No al hombre público, sino al hombre familiar, al hombre que amaba a sus hijas y para eso tenía que llegar allí, conocer a toda su familia, conocer a todos los actores y comenzar a trabajar”, contó Cámara sobre la construcción del personaje.

Escuche al actor Javier Cámara en entrevista con Mañanas BLU: