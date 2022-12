‘El olvido que seremos’, la película que competirá en los Premios Goya

‘El olvido que seremos’, es una película adaptada en el libro que lleva el mismo nombre y que se convirtió en un icono de la literatura colombiana, escrito por Héctor Abad Faciolince.

Fernando Trueba, director de la película ‘El olvido que seremos’, habló sobre la cinta y el reconocimiento que recibió a mejor película iberoamericana en los Premios Goya.

“La película va a empezar su andadura y es muy importante el reconocimiento de premios colombianos”, dijo el director de cine.

De la misma manera, señaló que desde el momento en el que le propusieron realizar una película basada en este famoso libro fue un choque para él, sin embargo, aceptó el reto.

“El libro ya lo conocía y me encantó. De repente me encuentro con que me proponen realizar este proyecto y aunque no pensaba en este libro en términos de cine, fue una especie de choque”, afirmó.

También dijo que en un principio no estaba de acuerdo en convertir este libro en una película, pues la historia recorre una serie de épocas que, según él, sería difícil de plasmar en la cinta.

“El cine no tiene el poder de hacer que pase tanto el tiempo y hacer que funcione bien. Yo pensé que tenía que concentrar el libro en dos épocas, había que rodar la historia en 25 años”, afirmó.

Finalmente, señaló que los colombianos deben ver la película ‘El olvido que seremos’, pues su historia despierta “emociones poderosas y especiales”.

"Yo tengo unas ganas enormes de que la película se estrene en Colombia y que la gente pueda verla", señaló.

